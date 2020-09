Villas-Boas contrarié après le nul face à Metz

"Ce n'est pas bon, la victoire à Paris semble déjà loin". André Villas-Boas n'a que très peu apprécié le nul à la maison face à Metz.

Après le nouveau nul 1-1 de l'OM contre Metz, samedi soir pour la 5e journée de , André Villas-Boas est monté au créneau. Le coach portugais de l'OM estime "insuffisantes" les prestations du club phocéen depuis le début de la saison.

OM - Metz (1-1), Marseille évite le pire une nouvelle fois

"On ne peut pas se contenter de deux points sur neuf, c'est insuffisant". Le constat dressé par AVB est sans appel, mais le tacticien lusitanien estime que l'OM peut et doit redresser la barre. "Mais il reste des matches, on reste au contact avec le haut du classement, seul Rennes a pris un peu d'avance".

"Il faut être plus efficace, avoir plus de contrôle. Metz n'a que deux occasions, celle du 2-0 et le but. Dommage pour nous. À ce moment-là, on méritait d'être devant. [...] On doit améliorer l'intensité, et ce soir on n'a pas assez de tirs cadrés". Au vu du scénario, il estime donc que "le nul est un résultat acceptable pour les deux équipes", a-t-il encore analysé.