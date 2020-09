OM - Metz (1-1), Marseille évite le pire une nouvelle fois

Toujours aussi moribond, l’OM a été proche d’enregistrer une fâcheuse défaite face à Metz. Il s’en est sorti de justesse, comme contre Lille (1-1).

Et de trois ! Pour la troisième fois d’affilée, l’ a manqué de l’emporter en . Sauvés des eaux in-extremis la semaine dernière contre le LOSC, les Phocéens ont connu le même scénario ce samedi face à Metz. Une réalisation de Morgan Sanson au bout du bout du temps additionnel leur a permis d’arracher un précieux point.

Un OM longtemps inoffensif

Le , n’avait pourtant rien d’un foudre de guerre. Les hommes de Villas-Boas ont longtemps été plombés par leurs propres lacunes, à commencer par cette incapacité à faire mal offensivement. Il a donc fallu attendre les arrêts de jeu pour les voir faire trembler les filets adverses. À défaut de maitriser les débats et imposer leur loi, ils ont fait preuve de caractère et de résilience pour assurer le minimum.

Les Phocéens se sont bien créés des opportunités devant avant ce tournant de fin de match, mais elles ont été stériles. Les meilleures tentatives sont survenues en début de rencontre et ont été l’œuvre de Dimitri Payet (16e) et de Dario Benedetto (18e). Deux essais non cadrés. Ensuite ? A court de solutions et aussi d’inspiration, les locaux ont donné l’impression de baisser les bras. Comme si toutes les bonnes recettes qui avaient fonctionné lors de la précédente campagne ont disparu au cœur de l’intersaison.

Avec une copie aussi pâle, le mieux que pouvait espérer l’OM dans cette rencontre c’était un match nul. A 20 minutes de la fin, on a cru que c'était trop demandé pour les vice-champions de quand ils se sont fait surprendre par une offensive lorraine. Ibrahima Niane s’est retrouvé à la réception d’un centre de Matthieu Udol pour permettre aux visiteurs d’ouvrir le score. Et on ne peut pas dire qu’il s’agissait d’un dénouement immérité pour les Grenats.

Pas de quoi pavoiser pour l'OM

Sanson a donc surgi ensuite pour rétablir la parité et éviter la crise à son club. Malgré le point récolté, il y a quand même cette impression que les deux victoires remportées au début de l’exercice étaient en trompe-l’œil pour l’OM. Les trois points ramenés du Parc semblent même avoir fait plus de mal que de bien à cette formation. La situation est inquiétante et les Provençaux n’ont aujourd’hui aucun vrai motif d’espoir auquel s’accrocher pour relancer la machine, autre que leur aptitude à marquer sur le gong. On pourrait imaginer le transfuge Paulo Henrique devenir le sauveur de cette équipe à seulement 18 ans, mais c’est un scénario qui parait encore plus improbable qu’une série de trois matches de suite à domicile avec seulement deux points pris.