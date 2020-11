Villarreal - Unai Emery attend le Real Madrid avec prudence

Second de la Liga, Villarreal affronte le Real Madrid ce week-end en championnat. Même décimés, Unai Emery craint les troupes de Zinédine Zidane.

Après des expériences laborieuses à Paris et , Unai Emery se porte beaucoup mieux du côté de , deuxième de . Samedi, son équipe aura l'occasion de confirmer son début de saison canon en se frottant au Champion d' . Un choc attendu, malgré de nombreuses blessures à déplorer dans les rangs du .

"Ce sera le meilleur Real Madrid possible"

"Contre nous, il ne sera pas plus vulnérable. Parce que pour prendre de l'avance au classement, le Real doit gagner, et quatre jours après, l'Inter arrive, ce qui est aussi un match très important. Je pense que contre nous et contre l'Inter, ce sera le meilleur Real Madrid possible", a ainsi confié le technicien dans des propos accordés à Marca.

Unai Emery ne s'attend donc pas à une rotation d'effectif trop importante de la part de Zinédine Zidane. "Je n'imagine pas qu'il y aura des rotations dues à la gestion de l'effort, il y aura des rotations forcées pour cause de blessure ou de Covid-19, mais ce sera le meilleur Real Madrid possible. Et quand son onze de départ est à cent pour cent durant quatre-vingt-dix minutes, c'est très compliqué de l'emporter", a ensuite ajouté l'Espagnol. En cas de succès, Madrid, qui accuse deux points de retard passerait devant au classement.