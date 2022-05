Villarreal : Rulli brise le silence après le désastre

Le Sous-marin jaune semblait pouvoir réaliser l'impensable contre les hommes de Jurgen Klopp lors du match retour de la demi-finale de la Ligue des champions.

Villarreal est revenu de deux buts en arrière pour égaliser, mais tout a basculé après la mi-temps.

Une énorme erreur du gardien de but Rulli a permis à Liverpool de reprendre l'avantage, et sa performance ne s'est pas améliorée.

L'Argentin aurait probablement dû faire mieux sur le deuxième but et a fait un autre effort énorme sur le troisième, alors que Liverpool s'est assuré une victoire en seconde période.

En raison de cette performance, Rulli a fait l'objet de critiques intenses, surtout après avoir également commis des erreurs clés plus tôt dans la saison.

Mais s'il admet avoir le cœur brisé, Rulli a adopté une approche très raisonnable sur Instagram, expliquant comment il a tout mis en jeu.

"Lorsque vous laissez votre cœur et votre âme à la recherche de moments inoubliables, il n'y a aucun reproche, et aujourd'hui, je peux tranquillement dire que je ressens cela", a-t-il déclaré.

"Aujourd'hui, Villarreal est plus grand qu'hier et c'est vraiment ce qui compte, voir notre badge parmi les 4 meilleurs d'Europe est quelque chose dont on peut être fier et garder ce souvenir pour toujours".

L'article continue ci-dessous

"Nous sommes à la porte d'une nouvelle finale et personnellement, avec le cœur brisé de ne pas avoir pu aider comme je l'aurais voulu, mais avec la satisfaction d'avoir des coéquipiers et surtout un fanbase qui sont incroyables.

"Merci de vous être battus avec nous à chaque match, chaque jeu et chaque minute comme s'il s'agissait d'une de plus et n'ayez aucun doute que nous reviendrons en Europe plus affamés que jamais ! ENDAVANT LES GROGUETS !!!"