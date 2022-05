Villarreal-Liverpool : Emery veut "toucher l'excellence"

Tombeur de la Juventus Turin et du Bayern Munich cette saison en Ligue des Champions, Villarreal sait mieux que personne qu'un exploit reste possible dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. Toutefois, l'affaire s'annonce pour le moins compliquée, mardi soir, face à Liverpool. En demi-finale aller, les Reds s'étaient en effet imposés 2 buts à 0.

"C'est la meilleure équipe du monde"

Présent face à la presse, ce lundi, à la veille du match retour contre Liverpool, Unai Emery s'est tout de même montré optimiste, ne souhaitant pas condamner ses joueurs avant même le début de la rencontre. "C'est vrai, Liverpool n'a jamais perdu avec plus de deux buts d'écart cette saison. Liverpool est une équipe qui a une énorme confiance en elle. C'est la meilleure équipe du monde", a d'abord reconnu l'entraîneur espagnol, passé par Paris.

L'article continue ci-dessous

Alors, comment faire pour vaincre les hommes de Jürgen Klopp ? L'excellence devra être le maître mot selon le technicien ibérique. "Pour les battre, il faudra toucher l'excellence. On devra faire un match parfait, tout simplement. On a fait un match aller qui aurait pu être meilleur, nous avons un retard conséquent", a ensuite ajouté Unai Emery, déterminé.

Emery vise la finale à Paris

"Ce n’est pas ce qui nous restera en tête mardi. On jouera pour se qualifier pour la finale", a assuré le boss de Villarreal. Pour y parvenir, à lui de préparer un dispositif tactique des plus inspirés. À ses joueurs, ensuite, de l'appliquer à la perfection. Mais face aux Reds de Liverpool, pas sûr que ces ingrédients-là suffisent pour l'emporter... Pression ?