Vieri se paye la Juventus

La Juventus n'est plus que l'ombre d'elle-même. S'il y a du mieux dans l'équipe de Massimiliano Allegri depuis quelques semaines avec une remontée au classement, la Vieille Dame est bien loin des cadors de Serie A et ne se mêlera pas à la course au titre cette saison. Pire encore, au-delà des résultats, la Juventus peine à produire un beau football et va devoir se reconstruire pour retrouver les devants de la scène dans le football italien.

Juventus : la Vieille Dame serait-elle meilleure sans Dybala ?

Comme toujours clair et direct dans son analyse : d'un autre côté, il ne peut en être autrement, vu son passé d'attaquant acharné dans la surface de réparation. Alors que la Serie A est au point mort au moment de la pause hivernale, il est temps pour Christian Vieri d'analyser la situation de certaines équipes, dont la Juventus. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que "Bobo" Vieri n'a pas été tendre avec les Bianconeri.

"La Juventus ne peut pas pratiquer un si mauvais football"

"Ce qui m'a frappé négativement jusqu'à présent en Serie A ? La Juventus ne joue pas au football. Je vois presque toutes les équipes avec une attitude proactive et offensive, alors que la Juventus est toujours loin derrière et propose un football stérile et stationnaire. L'un des clubs les plus prestigieux du monde ne peut pas pratiquer un si mauvais football : ce n'est pas acceptable", a analysé Christian Vieri.

Juventus : pour Buffon, le club a "perdu son ADN" avec Ronaldo

Parmi les surprises, il y a bien évidemment la Fiorentina. L'ancien international italien considère que la Viola réalise une belle saison grâce à son entraîneur et à son attaquant vedette : "Vincenzo Italiano fait un travail très intéressant avec la Fiorentina : le club, après une série de choix désastreux, a finalement trouvé un bon entraîneur. Le meilleur du championnat ? Dusan Vlahovic : il est l'avant-centre pur le plus fort d'Europe avec Haaland".

Vieri est fatigué par les excuses accordées à Naples

L'article continue ci-dessous

Il y a aussi une lutte entre différentes équipes devant : l'Inter est en tête du classement, le Milan suit. Naples et l'Atalanta ont un peu ralenti. Christian Vieri a donné son regard sur la course au titre : "Quand je jouais, une équipe comme l'Atalanta fêtait à juste titre son sauvetage un mois plus tôt. Maintenant, avec Gasperini, ils sont parmi les grands. Naples ? Il ne faut pas chercher d'alibis : il faut gagner contre Spezia quoi qu'il arrive. Les autres ont également dû faire face à des problèmes physiques : cela fait partie du jeu. Le championnat est long, nous jouons beaucoup, l'hiver arrive, il y a des douleurs... Quand j'entends de telles choses, j'éteins la télévision".

Enfin, l'ancien international italien a donné son regard sur l'année 2022 à venir et les engagements au mois de mars de l'équipe nationale de Roberto Mancini : "Mamma mia : on s'est mis dans un sacré pétrin. Ce sont des gars qui ont gagné un grand Championnat d'Europe et qui connaissent la valeur du maillot Azzurri : il faut maintenant franchir une étape supplémentaire. Au championnat d'Europe, il n'y avait pas d'obligation de gagner, maintenant il faut passer les deux tours, sans histoire. L'Italie doit être à la Coupe du Monde.