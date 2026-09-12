Vieri : « Pio Esposito, le nouveau Toni, marquera 30 buts par saison »

Interrogé par Il Messaggero, Bobo Vieri, ancien avant-centre, s’est exprimé ainsi sur la lutte pour le titre en Serie A : « La Roma ? Avec Gasperini et Malen, elle peut gagner le championnat, même si l’Inter reste encore l’équipe à l’effectif le plus fort. »





Pio Esposito ? « Vous voyez Luca Toni ? Quel buteur : aujourd’hui, en lui, je retrouve Pio Esposito, donnez-lui du temps et vous verrez. Non, ce n’est pas le nouveau Vieri, Pio deviendra le clone de Toni. Donnez-lui un ou deux ans et il marquera 25 à 30 buts par championnat. En ce moment, il est en apprentissage, avec Lautaro et Thuram, puis il deviendra le Numéro Un. »

Revenons à la Roma, s’il vous plaît. « Une équipe taillée pour le titre, c’est sûr, et cela ne veut pas dire qu’elle le gagnera, mais qu’elle participera à la lutte grâce à l’arrivée de Gasperini. »













La Roma en pole, donc, pour Bobo Vieri. « Je mets l’Inter devant tout le monde parce qu’elle a une qualité supérieure à celle des autres, répartie sur tout l’effectif, qui fait peur. Pour le titre, c’est la grande favorite, mais au cours d’une saison, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et la Roma sera toujours au contact de l’Inter, prête à profiter d’éventuelles baisses de régime. »