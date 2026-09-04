Vieilles tensions : pourquoi le transfert de Laporte à Barcelone a-t-il échoué ?

Le FC Barcelone a échoué à recruter Aymeric Laporte, défenseur central de l'Athletic Bilbao, lors du mercato estival 2026.

Le site Tribuna, citant le journal The Athletic, a rapporté que le Barça était proche de s'attacher les services de Laporte, et que le joueur était tout aussi désireux de rejoindre le Camp Nou.

Le club catalan avait ciblé Laporte comme le profil tactique idéal pour renforcer sa ligne défensive, en raison de son pied gauche, mais aussi de sa grande expérience, ainsi que de sa forte complicité avec Pau Cubarsí en sélection espagnole.

L'entourage de Laporte avait dans un premier temps évoqué la présence d'une clause libératoire peu élevée dans son contrat, ce qui avait amené le Barça à penser que l'opération pouvait être bouclée pour environ 15 millions d'euros.

Mais l'opération s'est effondrée dès que l'Athletic Bilbao a dévoilé ses exigences financières officielles, le club basque ayant réclamé une somme bien supérieure à l'évaluation interne établie par le Barça pour le joueur.

Ce qui a encore compliqué la crise financière, c'est que les dirigeants du club catalan n'avaient aucune envie de s'engager dans de longues négociations, en raison des relations extrêmement tendues entre les deux clubs à la suite de la récente affaire Nico Williams.

Vous pouvez discuter plus en profondeur des sujets et des actualités sur les forums de Kooora