Vidéo : Yamal célèbre son passage en quarts de finale par une petite danse

Adidas a suscité l’enthousiasme des supporters en diffusant une vidéo où la jeune pépite espagnole Lamine Yamal exprime sa joie après la qualification de la « Roja » pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2026.

Les Espagnols ont validé leur billet pour les quarts de finale en battant le Portugal de Cristiano Ronaldo grâce à une réalisation tardive de Mikel Merino, à la 90^e+1 minute.

Dans la séquence, le jeune joueur danse, sourire aux lèvres, une paire de crampons Adidas à la main. La marque a accompagné la publication de la légende « La vie est belle », tandis qu’en surtitre on lisait : « Ce sentiment quand on se qualifie pour les quarts de finale », avec un lien vers le compte TikTok du joueur.

Partagée en un clin d’œil sur les réseaux sociaux, la séquence a été saluée par les supporters comme le symbole de l’ambiance positive qui règne au sein de la Roja après l’obtention du sésame pour le tour suivant.

Le compte a également diffusé un extrait montrant trois stars de la Roja s’affronter dans un défi technique consistant à faire entrer le ballon dans une petite boîte.

Prochaine étape : un quart de finale face à la Belgique, qualifiée après sa large victoire 4-1 sur les États-Unis, pays hôte, ce mardi matin.

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