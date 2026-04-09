Vidéo : Walid Al-Faraj dévoile une surprise asiatique après le conflit avec l’Iran

Le journaliste sportif de renom Walid Al-Faraj a lancé un pavé dans la mare en suggérant que le conflit en Iran pourrait perturber la participation des clubs saoudiens aux compétitions asiatiques dans les prochains mois.

Alors que le Moyen-Orient traverse une période de tensions, plusieurs rencontres ont déjà été reportées, certaines épreuves étant directement impactées dans les pays du Golfe.

Sur son plateau saoudien « Action avec Walid », il a affirmé : « Il est possible que les jeunes d'Al-Ahli Dubaï se qualifient pour les quarts de finale, car on s'attend à ce que l'équipe iranienne Tractor ne vienne pas les affronter en raison de la guerre qui fait rage. »

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Il a ajouté : « À ce jour, la Fédération asiatique de football n’a pas encore tranché sur la situation de Tractor, et je ne sais pas s’il viendra ou non, mais on s’attend à ce qu’il ne vienne pas. »

Les rencontres des huitièmes de finale de la Ligue des champions asiatique, zone Ouest, sont programmées lundi et mardi, avec la participation de trois clubs saoudiens : Al-Ahli, Al-Ittihad et Al-Hilal.















