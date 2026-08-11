Le Brésilien Vinicius Junior a continué d'attirer les regards lors des entraînements du Real Madrid, après avoir inscrit un but remarquable à la séance de l'équipe, d'un geste technique de grande classe réalisé de l'extérieur du pied.

Vinicius est apparu durant l'entraînement en maîtrisant le ballon de superbe manière, avant d'envoyer une frappe de l'extérieur du pied au fond des filets, dans une séquence qui a mis en évidence l'immense talent de l'ailier brésilien et sa capacité à conclure les actions de façon peu conventionnelle.

Cette séquence, publiée par le compte de la célèbre émission El Chiringuito sur la plateforme X, intervient alors que Vinicius se prépare à entamer une nouvelle saison avec le Real Madrid sous la houlette de l'entraîneur portugais José Mourinho, après le retour du joueur aux entraînements de l'équipe durant la période de préparation de la nouvelle saison.

Le Real Madrid avait définitivement réglé l'avenir de sa star brésilienne au cours des derniers jours, après avoir annoncé la prolongation du contrat de Vinicius Junior jusqu'au 30 juin 2032, mettant ainsi fin à la controverse qui entourait l'avenir du joueur ces derniers temps.

Mourinho compte sur Vinicius pour être l'une des principales armes offensives du Real Madrid la saison prochaine, d'autant que l'entraîneur portugais souhaite bâtir une équipe capable de rivaliser avec force sur l'ensemble des compétitions.

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