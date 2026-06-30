Le FC Barcelone a officiellement présenté ce mardi son nouveau maillot pour la saison à venir lors d’une cérémonie exceptionnelle réunissant de nombreuses personnalités.

Selon le journal Mundo Deportivo, le club a choisi le Musée d’art contemporain de Barcelone (MACBA) pour présenter son nouveau maillot.

Le maillot sera mis en vente dès demain, mercredi, dans les points de vente habituels. Conçu en collaboration avec Nike, il reprend les traditionnelles rayures bleues et rouges, revisitées avec une palette de teintes plus large.

La cérémonie, rythmée par la musique et la danse, portait le slogan « Le pouls du Blaugrana : la passion qui nous anime ».









Le nouveau maillot domicile 2026/2027 a été présenté lors d’un show audiovisuel et d’une expérience interactive censés retranscrire les émotions des supporters durant les matchs.

Le club veut que ce maillot symbolise le lien étroit entre les joueurs et les supporters.

Les trois tenues du FC Barcelone pour la saison à venir se distingueront par de nouvelles polices de caractères typographiques, chaque maillot arborant une graphie différente.

La typographie du maillot principal, baptisée « FC Barcelona Modernista », a été officiellement présentée ; elle a été spécialement conçue pour le club afin de renforcer le lien visuel entre les supporters du Barça, la ville de Barcelone et le patrimoine culturel de la Catalogne.

Le président du club, Rafa Yusti, a assisté à la présentation aux côtés de plusieurs dirigeants et de personnalités du monde de la culture, du sport et du divertissement.

Bien qu’officiellement non confirmé, le maillot extérieur rendra hommage aux numéros dorés des Los Angeles Lakers et arborera de nouveau le logo de Kobe Bryant.

Le troisième maillot rendra hommage aux emblématiques maillots Kappa portés par le club entre 1992 et 1997.

Cette nouvelle identité visuelle sera adoptée par l’ensemble des équipes professionnelles, des catégories de jeunes et des autres sections du club.

Autre nouveauté : le maillot comportera le logo de la Fondation du FC Barcelone dans le dos, une façon pour le club de réaffirmer son engagement de longue date en faveur des causes sociales.







