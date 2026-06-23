Vidéo : Une tornade qui ne s’arrête pas… Haaland marche dans les pas des légendes de la Coupe du monde

Erling Haaland, l’avant-centre de la sélection norvégienne, a poursuivi son festival lors de cette Coupe du monde 2026 en ouvrant le score face au Sénégal tôt ce mardi matin, lors de la deuxième journée de la phase de groupes.

À la 48^e minute, il a ouvert son compteur personnel d’une frappe précise, concluant une passe décisive et battant Édouard Mendy avec sang-froid.









Il n’a pas relâché la pression et a doublé la mise pour son équipe à la 58e minute, exploitant une erreur défensive au cœur de la charnière sénégalaise. Avec désormais quatre réalisations au compteur, il confirme son statut de prétendant au titre de meilleur buteur de la compétition.









À lire aussi : Un exploit sans précédent : l’Irak, nouvelle victime de la série historique de Mbappé

Selon le site de statistiques « Opta », Haaland est seulement le sixième joueur de l’histoire de la Coupe du monde à inscrire plus d’un but lors de ses deux premiers matchs.

Selon l’organisme spécialisé, le Norvégien suit les traces de l’Argentin Guillermo Stabile (1930), du Hongrois Sándor Kocsis (1954), du Français Just Fontaine (1958), du Polonais Grzegorz Lato (1974) et de l’Anglais Harry Kane (2018).

Avec ce doublé, Haaland prend seul la tête du classement des meilleurs buteurs norvégiens de l’histoire de la Coupe du monde, avec quatre unités, devançant désormais Kjetil Rekdal, auteur d’un but en 1994 et d’un autre en 1998.

Grâce à ce doublé, Haaland totalise désormais quatre réalisations et occupe la deuxième place du classement des buteurs de la compétition, à égalité avec le Français Kylian Mbappé, juste derrière l’Argentin Lionel Messi, auteur de cinq buts.



