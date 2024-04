VIDEO : Une star du Barça s'en prend à un supporter

Le défenseur du FC Barcelone , Inigo Martinez, a fait la une des journaux après s'être emporté contre un adolescent sur la route.

Filmé par l'un des amis de l'agresseur, Inigo Martinez est sorti de sa voiture pour réprimander les enfants en question.

On ne sait pas exactement ce qui a été dit pour énerver Martinez, mais il a accusé les adolescents de l'avoir traité de "personne stupide". Il s'agit d'un problème dont Barcelone est conscient et pour lequel la formation catalane a tenté de prendre des mesures de sécurité, mais sans succès.

Inigo Martinez pète les plombs

"C'est la dernière fois que tu me traites d'idiot, la dernière fois que tu m'insultes, et ton ami aussi. Et ne sois pas arrogant maintenant, c'est pareil pour toi", a-t-on pu le voir dire à un adolescent.

Il semble que ce soit le résultat d'un harcèlement constant, et c'est devenu un thème commun de la vie des joueurs de Barcelone, qui sont régulièrement accostés à la sortie du terrain d'entraînement de Barcelone par des gens qui les filment et leur crient dessus dans l'espoir d'une réaction. Martinez n'est pas le seul à leur donner une réaction, puisque Samuel Umtiti est également sorti de sa voiture pour faire comprendre qu'il ne supportait plus les insultes.