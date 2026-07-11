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Egypt v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Vidéo : une star des Pharaons défend l'« égoïsme » de Marmoush… et évoque les difficultés de l'Iran

Égypte vs Iran
Égypte
Iran
Coupe du monde
O. Marmoush
R. Rabia
Égypte
Iran

Rami Rabia, l’un des cadres de la sélection égyptienne, a pris la défense de son coéquipier Omar Marmoush, ciblé par les critiques après un passage à vide lors de la Coupe du monde.

Les Pharaons ont atteint les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 avant de s’incliner de justesse face à l’Argentine (2-3).

Invité de la chaîne MBC Masr, Rabia a affirmé que Marmoush restait un grand joueur, expliquant que les stars de ce calibre, à l’image de Mohamed Salah, sont systématiquement marquées de près par leurs adversaires en raison de leur capacité à changer la donne à tout moment.

Il a également rejeté les critiques d’individualisme, rappelant qu’un grand joueur doit parfois prendre ses responsabilités pour faire la différence.

Rabia a par ailleurs révélé avoir échangé avec Marmoush avant la rencontre face à l’Australie : la star de Manchester City lui a alors détaillé les consignes tactiques et les actions qu’il comptait mener sur le terrain, un niveau d’implication qui traduit la responsabilité qu’il ressent envers l’Égypte, même si la pression peut parfois l’amener à prendre des décisions hasardeuses.

Il a rappelé que la simple présence d’Omar Marmoush sur le terrain accroît considérablement le potentiel offensif des Pharaons, comme l’ont reconnu certains joueurs iraniens lors de leur confrontation directe.

Il a conclu en rappelant qu’une grande star est toujours sous les feux des projecteurs et que Marmoush s’efforce constamment d’aider la sélection égyptienne, même si la pression énorme qu’il subit peut parfois l’amener à gâcher des occasions a priori faciles.

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