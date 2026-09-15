Al-Nassr a poursuivi sa série d'erreurs défensives lors de la confrontation face à Al Aïn (Émirats arabes unis), après que ses joueurs ont commis une nouvelle bévue qui a coûté au club l'encaissement du premier but, dans une scène qui reflète la persistance des difficultés du club face aux erreurs individuelles, qu'elles proviennent des défenseurs ou des gardiens.

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Le but est intervenu après seulement 25 minutes de jeu, lorsque Hussein Rahimi, le joueur d'Al Aïn, a profité d'une mauvaise passe de Saad Al-Nasser, l'arrière gauche d'Al-Nassr, pour se retrouver en bonne position devant le but.

Rahimi a tenté d'exploiter au mieux ce cadeau défensif, en frappant le ballon entre les jambes de Nawaf Al-Aqidi, le gardien d'Al-Nassr, pour trouver le fond des filets, l'équipe se retrouvant ainsi menée d'un but à un moment précoce de la rencontre.

Le plus étrange est que Saad Al-Nasser n'était pas sous une réelle pression au moment de commettre l'erreur, et qu'il avait devant lui l'occasion de jouer le ballon en toute tranquillité et de se sortir de la situation de manière naturelle, mais il a choisi de le transmettre d'une mauvaise façon, plaçant son équipe dans un grand embarras.

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La catastrophe ne s'est pas arrêtée à la décision d'Al-Nasser, mais s'est aggravée avec la façon dont Al-Aqidi a géré la frappe, le ballon passant entre ses jambes, complétant ainsi la série d'erreurs qui a permis à Al Aïn de transformer une seule bévue en but, au milieu d'un désarroi manifeste des joueurs d'Al-Nassr.

Cette scène rouvre le dossier des erreurs défensives qui poursuivent Al-Nassr, d'autant que l'équipe dispose de noms offensifs capables de faire la différence, mais la persistance des erreurs individuelles dans la ligne arrière pourrait la mettre dans des situations difficiles face à ses adversaires, ce qui s'est de nouveau manifesté face à Al Aïn.