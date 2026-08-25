Al-Ettifaq n'a pas attendu longtemps pour aggraver la sanction d'Al-Nassr, après avoir profité de l'infériorité numérique dans les rangs d'Al-Alami pour prendre l'avantage grâce à un but signé de sa star slovaque Duda, lors de la confrontation qui a opposé les deux équipes, mardi, dans le cadre de la troisième journée de la Roshn Saudi League.

Le but d'Al-Ettifaq est intervenu à la 31e minute, après que Duda a reçu le ballon aux abords de la surface de réparation d'Al-Nassr, à un moment où les joueurs de l'équipe n'ont pas exercé une pression suffisante sur la star des locaux, ce qui lui a permis de trouver un espace propice pour manœuvrer le ballon et le tirer en direction du but.

Et bien que la frappe de Duda ait semblé très faible, le jeune gardien remplaçant Abdulrahman Al-Otaibi n'a pas réussi à la gérer comme il le fallait, le ballon lui passant entre les mains avant de finir au fond des filets, permettant à Al-Ettifaq de prendre l'avantage avec un but précieux en début de rencontre.

Cette action a accru l'amertume du gardien d'Al-Nassr, Bento, qui avait laissé son équipe en infériorité numérique dès la 12e minute, après avoir reçu un carton rouge direct pour avoir fauché Moussa Dembélé en dehors de la surface de réparation, alors que l'attaquant d'Al-Ettifaq se dirigeait vers le but.

Al-Nassr a été contraint, depuis lors, de terminer le match à dix joueurs, avec l'entrée en jeu d'Al-Otaibi à la place de Bento.