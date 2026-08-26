Mohamed Salah n'a pas eu besoin de beaucoup de temps pour devenir le sujet de conversation des supporters en Turquie, après que l'effet de sa performance étincelante sur les terrains s'est étendu à l'un des événements artistiques, une chanteuse turque ayant consacré un extrait musical à la star égyptienne pour célébrer ce qu'il a offert avec Trabzonspor.

La chanteuse turque Öykü Gürman a dédié une chanson spéciale à Salah, après sa performance remarquable et son doublé qui a mené Trabzonspor à la victoire face à Başakşehir sur le score de 2-1, lors de la deuxième journée de la Süper Lig turque, dimanche.

Gürman a publié une vidéo via la fonction « story » sur son compte Instagram, sur laquelle elle apparaît en train d'interpréter la chanson sur scène lors d'un événement qu'elle animait, reprenant des paroles célébrant le nom du capitaine de la sélection égyptienne, parmi lesquelles : « Allah.. Allah.. Allah.. Mohamed Salah ».









Ce geste revêt un caractère particulier, car Gürman est originaire de la ville de Trabzon, bien qu'elle ait grandi à Istanbul.









La star égyptienne a poursuivi ses débuts marquants avec Trabzonspor, après avoir disputé trois matchs avec le club : il a d'abord fait match nul face à Kasımpaşa, avant que l'équipe ne s'incline face au Ferencváros hongrois lors des tours de qualification de la Ligue Europa, puis Salah l'a menée à la victoire contre Başakşehir avec un doublé de qualité.

Salah a rejoint Trabzonspor au cours de cet été, après la fin de son parcours avec Liverpool, qui a également été marqué par sa participation à un Mondial historique lors duquel il a mené la sélection égyptienne aux huitièmes de finale pour la première fois.