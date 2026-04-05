Vidéo… Un supporter de l'Atlético de Liamal : « Tu es vraiment moche… Retourne au Maroc »

Lamine Yamal, la star du FC Barcelone, a été victime d'une insulte raciste de la part d'un supporter de l'Atlético de Madrid lors de la rencontre entre les deux équipes, samedi dernier, lors de la 30e journée de la Liga.

Le Barça a réussi à s'imposer face aux Rojiblancos sur le score de 2-1 dans les dernières minutes du match.

Yamal avait la possibilité de représenter le Maroc en raison de ses origines arabes, mais il a choisi de défendre les couleurs de l'Espagne au niveau international.

On le voit dans une vidéo prise dans les tribunes de l'Atlético de Madrid subir des insultes racistes alors qu'il tirait un corner. Un supporter lui a lancé : « Tu es vraiment moche... Retourne au Maroc, salaud... Retourne là-bas. »

Malgré la victoire à l'extérieur de l'équipe catalane, qui se rapproche ainsi du titre de champion de la Liga, Yamal s'est montré en colère après la rencontre.

Les caméras ont filmé Yamal alors qu'il quittait le terrain, passant devant son entraîneur allemand, Hans-Dieter Flick, qui a tenté de lui parler. Mais la star espagnole lui a fait signe avec colère, refusant de s'adresser à son entraîneur.

Yamal a poursuivi son chemin vers les vestiaires, tout en échangeant quelques mots avec un membre du staff du FC Barcelone.



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