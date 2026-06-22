Vidéo : un short déchiré relance la polémique sur la validité du but de Salah !

Le match entre l’Égypte et la Nouvelle-Zélande a connu un moment de tension à la 66^e minute, lorsque la star néo-zélandaise Ben Old s’est effondré, visiblement blessé, après un tacle vigoureux dans la surface de réparation, juste avant le deuxième but des Pharaons.

Alors qu’il recevait des soins et réclamait une faute, l’Égypte a lancé une contre-attaque rapide conclue par un but, déclenchant une vive polémique arbitrale et la colère des Néo-Zélandais, convaincus que leur coéquipier méritait une autre décision.

Selon le quotidien britannique The Sun, au moment où la star de Saint-Étienne s’est projeté vers le ballon dans la surface égyptienne, il a été victime d’un choc violent avec le défenseur Yasser Ibrahim.

Selon le quotidien britannique, Old a touché le ballon avant de s’effondrer, victime d’un tacle qui lui a causé une douleur vive et déchiré son short dans une zone sensible. Alors qu’il réclamait l’intervention de l’arbitre, celui-ci a choisi de ne pas interrompre le jeu.

Pendant ce temps, les Pharaons ont lancé une remise en jeu rapide qui s’est transformée en contre-attaque chirurgicale. Le ballon est parvenu à Mohamed Salah, qui l’a contrôlé avec sang-froid avant d’inscrire le but du 2-1, profitant de la confusion défensive adverse.

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Ce but a déclenché la colère des Néo-Zélandais : les remplaçants sur la touche ont levé les bras en signe de protestation et Chris Wood a vivement contesté la décision de l’arbitre. Quant à Old, il s’est immédiatement adressé au quatrième arbitre après avoir constaté que son short était déchiré et qu’il devait être remplacé.

« J’ai touché le ballon en premier et j’ai senti qu’il y avait une faute. Je suis tombé au sol en souffrant et j’ai pensé que l’arbitre allait siffler, mais il a laissé le jeu se poursuivre », a expliqué Ben Old, 23 ans, après la rencontre.

Il a ajouté : « Le tacle m’a causé une douleur aiguë et a déchiré mon maillot. J’ai paniqué pendant quelques instants, mais le médecin m’a rassuré par la suite en me disant que tout allait bien. Nous avons dû aller chercher un nouveau short car le mien était déchiré. »

Malgré sa frustration, Old a gardé son calme : « C’est le football, l’arbitre a pris sa décision et nous devons l’accepter. C’est frustrant car cette action a précédé le but, mais ils ont marqué un troisième but par la suite, on ne peut donc pas tout mettre sur le compte d’une seule action. »

Les Kiwis avaient pourtant ouvert le score par Finn Sormann de la tête, avant que Mostafa « Zico » Abdel Raouf n’égalise. Après la reprise de l’avantage égyptien, Mahmoud Trezeguet a inscrit le troisième but, offrant aux Pharaons une victoire 3-1 et la première place du groupe avec 4 points.

La séquence insolite où Old attendait un short de rechange dans la zone technique a d’abord déconcerté les commentateurs d’ITV, avant que la situation ne s’éclaire : une blessure inhabituelle survenue à un moment crucial d’un match de Coupe du monde.