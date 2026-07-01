La légende du football anglais Alan Shearer a estimé que l’arbitre jordanien Adham Makhadmeh avait lésé l’équipe d’Angleterre lors de son match contre la République démocratique du Congo, ce mercredi soir, en 32es de finale de la Coupe du monde 2026.

Harry Kane, l’attaquant anglais, a reçu une passe en profondeur qui l’a placé seul face au gardien à la 43^e minute, mais il est tombé au sol après l’intervention du portier congolais et a réclamé un penalty.

L’arbitre jordanien Adham Makhadmeh a ignoré les protestations de Kane, indiquant d’un geste de la main que la star du Bayern Munich s’était laissé tomber pour obtenir un penalty.

Cette décision a également provoqué la colère de l’entraîneur allemand Thomas Tuchel sur le bord de la pelouse.

« Il y a eu contact, cela ne fait aucun doute », a déclaré Alan Shearer à la BBC. « Pour moi, c’est un penalty évident. »

Le meilleur buteur de l’histoire de la Premier League a ajouté : « Harry Kane a peut-être exagéré sa chute, mais le gardien s’est précipité vers lui et ses mains se trouvaient sur son chemin. Si le gardien décide de sortir de cette manière, en tendant les mains, l’attaquant est tout à fait en droit d’entrer en contact avec lui et de tomber dans la surface de réparation. »