Goal.com
En directBillets
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Spain v Iraq - International FriendlyGetty Images Sport

Traduit par

Vidéo : un moment inattendu… Yamal déjoue le piège tendu par Javi

Espagne vs Cabo Verde
Espagne
Cabo Verde
Coupe du monde
Espagne vs Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
L. Yamal
Gavi
Espagne
Cap-Vert
É.-U.
Arabie saoudite

Cette action mal menée se termine dans la confusion.

Le quotidien espagnol « AS » a diffusé une vidéo virale montrant Lamine Yamal, jeune star de la Roja et du FC Barcelone, lors d’un moment de détente à bord de l’avion.

Les images capturent l’ambiance détendue qui régnait à bord de l’avion à destination des États-Unis, où la sélection se prépare à la Coupe du monde 2026.

Gavi, coéquipier de Yamal au FC Barcelone et en sélection, a tenté de le titiller en filmant discrètement une vidéo alors que l’attaquant s’apprêtait à faire une petite sieste à bord.

Son manège est toutefois vite déjoué : Lamine Yamal l’aperçoit et le déstabilise, contraignant Gavi à dissimuler précipitamment son téléphone.

Coupe du monde
Espagne crest
Espagne
ESP
Cabo Verde crest
Cabo Verde
CPV
Coupe du monde
Espagne crest
Espagne
ESP
Arabie Saoudite crest
Arabie Saoudite
KSA

Le jeune duo attire l’attention au sein de la sélection espagnole, tant par son talent sur le terrain que par la complicité qui le lie en dehors. Les médias espagnols s’empressent de mettre en avant cette complicité dans leur couverture quotidienne de l’ambiance au sein de l’équipe pendant le voyage vers la Coupe du monde 2026.

Les coéquipiers de Lamine Yamal débuteront leur Coupe du monde lundi face au Cap-Vert, avant d’affronter l’Arabie saoudite le 21 et l’Uruguay le 27 juin.

À lire aussi : Une étoile en plein essor : Bouadi, un maestro marocain qui vole la vedette aux danseurs de samba.

Publicité