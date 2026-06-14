Le quotidien espagnol « AS » a diffusé une vidéo virale montrant Lamine Yamal, jeune star de la Roja et du FC Barcelone, lors d’un moment de détente à bord de l’avion.

Les images capturent l’ambiance détendue qui régnait à bord de l’avion à destination des États-Unis, où la sélection se prépare à la Coupe du monde 2026.

Gavi, coéquipier de Yamal au FC Barcelone et en sélection, a tenté de le titiller en filmant discrètement une vidéo alors que l’attaquant s’apprêtait à faire une petite sieste à bord.

Son manège est toutefois vite déjoué : Lamine Yamal l’aperçoit et le déstabilise, contraignant Gavi à dissimuler précipitamment son téléphone.

Le jeune duo attire l’attention au sein de la sélection espagnole, tant par son talent sur le terrain que par la complicité qui le lie en dehors. Les médias espagnols s’empressent de mettre en avant cette complicité dans leur couverture quotidienne de l’ambiance au sein de l’équipe pendant le voyage vers la Coupe du monde 2026.

Les coéquipiers de Lamine Yamal débuteront leur Coupe du monde lundi face au Cap-Vert, avant d’affronter l’Arabie saoudite le 21 et l’Uruguay le 27 juin.

À lire aussi : Une étoile en plein essor : Bouadi, un maestro marocain qui vole la vedette aux danseurs de samba.