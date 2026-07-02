Vidéo : un moment d'humanité exceptionnel entre Bellingham et un journaliste en situation de handicap

La star anglaise Jude Bellingham a réalisé un geste remarquable en marge de la rencontre face à la République démocratique du Congo, mercredi dernier.

Les Three Lions ont évité de justesse l'une des plus grandes surprises de ce Mondial en s'imposant 2-1 en seizièmes de finale.

Dans la zone mixte, le milieu de terrain anglais s’est arrêté lorsqu’il a entendu un journaliste en situation de handicap évoquer le Venezuela.

Sans qu’on lui pose la moindre question sur la rencontre, le milieu de terrain a tenu à adresser quelques mots de soutien au peuple vénézuélien, touché par le récent séisme.

Il a déclaré : « Beaucoup d’encouragements et de soutien au Venezuela, et je vous envoie également beaucoup d’affection et d’amour. »

Cet élan de solidarité a été chaleureusement accueilli par les journalistes présents.







