Vidéo : un match nul et vierge suffit à l’Australie pour se qualifier aux dépens du Paraguay

L'équipe d'Australie s'est qualifiée pour les 32es de finale de la Coupe du monde 2026, ce vendredi matin, en concluant la phase de groupes par un match nul 0-0 face au Paraguay.

Les Australiens ont failli ouvrir le score dès la 4^e minute par Jackson Irvine, mais le gardien Orlando Gil a repoussé le danger en corner.

À la 36^e minute, Jordan Bos a décoché une frappe puissante, mais le gardien Gil a capté le ballon, et les deux équipes sont rentrées au vestiaire sur un score nul et vierge.

Le Paraguay a ensuite accru sa pression en seconde période, notamment après l’entrée de Mauricio Pardo, dont la frappe puissante à la 50^e minute a été repoussée par le gardien Patrick Beach.

La frappe d’Enciso, la star paraguayenne, est passée à côté du but et la rencontre s’est conclue sur un score nul et vierge.

Avec quatre points, l’Australie prend la deuxième place du groupe D, juste devant le Paraguay, troisième au goal average.

Les États-Unis et l’Australie sont qualifiés dans le groupe D, tandis que le Paraguay devra attendre la dernière journée pour connaître son sort en tant que l’une des meilleures troisièmes.

La Turquie, elle, quitte la Coupe du monde après avoir terminé dernière du groupe avec trois points.