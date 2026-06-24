Le marabout ghanéen Nana Kwaku Bonsam a de nouveau fait polémique en s’en prenant à la star anglaise Harry Kane, capitaine des « Three Lions », dans une nouvelle déclaration.

Le marabout avait annoncé qu’il « neutraliserait » l’avant-centre anglais lors de la rencontre de la deuxième journée du groupe 12 de la Coupe du monde 2026, afin de l’empêcher de trouver le chemin des filets face aux « Étoiles noires ».

Le match s’est soldé par un 0-0, et si Harry Kane s’est créé une occasion en or dans les dernières minutes, sa frappe a finalement frôlé la barre transversale sans trouver le chemin des filets.

Après la rencontre, Bonsam a déclaré avoir « libéré » Kane, évoquant une « emprise spirituelle » qu’il aurait exercée avant le coup d’envoi.

Pendant la rencontre, Kane n’a effectué que 19 touches de balle, son plus faible total avec l’Angleterre dans un grand tournoi, malgré les 90 minutes jouées.

Après la rencontre, Bonsam a déclaré lors d’une interview télévisée relayée par le site Ghana Soccer Net : « Je suis le plus puissant sorcier spirituel du monde. Je vais maintenant libérer Harry Kane afin qu’il puisse marquer lors du prochain match de l’Angleterre. »

Les internautes ont massivement partagé la vidéo où il annonce avoir levé le sortilège.

Bien organisée défensivement sous la houlette de Carlos Queiroz, la sélection ghanéenne a contré les offensives anglaises grâce à Gideon Mensah, Jérôme Obouko, Jonas Adjité et Marvin Sinaya, préservant ainsi son but inviolé.

L’Angleterre prépare désormais son match face au Panama lors de la dernière journée, tandis que le Ghana défiera la Croatie dans une rencontre qui pourrait sceller le sort des deux équipes en vue des seizièmes de finale.

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