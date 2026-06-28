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FBL-WC-2026-MATCH69-ALG-AUTAFP
Hussein Hamdy

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Vidéo : un exploit de Rafik Belghali maintient l'Algérie dans la course à la qualification

R. Belghali
Algérie
Autriche
Coupe du monde
Algérie
Autriche

Une touche de magie

L'équipe nationale algérienne est de nouveau en lice pour une qualification aux 32es de finale de la Coupe du monde, à l'occasion de son match en cours contre l'Autriche, comptant pour la troisième journée de la phase de groupes.

L’attaquant autrichien Marco Arnautović a ouvert le score à la 28^e minute.

Pour se qualifier, les Algériens doivent désormais viser le nul ou la victoire.

Dans le temps additionnel de la première période, Rafik Belghali a égalisé d’une action individuelle remarquable : entré dans la surface, il a éliminé un défenseur autrichien avant d’envoyer le ballon au fond des filets, hors de portée du gardien Alexander Schlager.

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