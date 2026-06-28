L'équipe nationale algérienne est de nouveau en lice pour une qualification aux 32es de finale de la Coupe du monde, à l'occasion de son match en cours contre l'Autriche, comptant pour la troisième journée de la phase de groupes.

L’attaquant autrichien Marco Arnautović a ouvert le score à la 28^e minute.

Pour se qualifier, les Algériens doivent désormais viser le nul ou la victoire.

Dans le temps additionnel de la première période, Rafik Belghali a égalisé d’une action individuelle remarquable : entré dans la surface, il a éliminé un défenseur autrichien avant d’envoyer le ballon au fond des filets, hors de portée du gardien Alexander Schlager.



