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Al Diriyah v Al Nassr: The King's CupGetty Images Sport

Traduit par

Vidéo : un doublé décisif, Mané défie la VAR face à Al-Ettifaq

Al Ittifaq vs Al Nasr FC
Al Ittifaq
Al Nasr FC
Saudi Pro League
K. Coman
Sadio Mané
J. Felix
Arabie saoudite
France
Sénégal
Portugal

L'arbitre Mohammed Al-Howaish a refusé un but à Al-Nassr face à Al-Ettifaq, lors de la rencontre disputée mardi sur le terrain de ce dernier, dans le cadre de la troisième journée de la Roshn Saudi League, après recours à l'assistance vidéo à l'arbitrage « VAR ».

L'action est survenue à la 53e minute, après que Kingsley Coman a adressé une passe à João Félix, qui a reçu le ballon côté droit et est entré dans la surface avant de servir Sadio Mané, à l'affût devant le but, lequel a expédié le ballon dans les filets.

Mais l'arbitre a interrompu la célébration et a décidé de revoir l'action à l'aide de l'assistance vidéo, avant d'annuler le but pour une position de hors-jeu de Coman au début de l'action ayant mené à la passe décisive.

Un duo efficace

Les assauts d'Al-Nassr ne se sont pas arrêtés là, le club parvenant à réduire l'écart après que le duo João Félix et Sadio Mané a réussi à réitérer une contre-attaque, couronnée de succès cette fois, à la 74e minute : Félix a récupéré le ballon et l'a transmis à Sadio Mané, qui s'est lancé en transperçant la défense d'Al-Ettifaq, avant de se rapprocher du but et d'expédier une frappe puissante qui a secoué les filets.

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Ce but a ramené Al-Nassr dans le match, alors qu'Al-Ettifaq menait deux buts à zéro, profitant de la supériorité numérique après l'expulsion du gardien Bento à la 12e minute.

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