Vidéo : un but record… Sibari fait trembler la Coupe du monde d’un tir fulgurant

La sélection marocaine a ouvert le score dès les premières secondes de ce match décisif des qualifications pour la Coupe du monde, grâce à un superbe but d’Ismail El-Saibari, auteur d’une frappe croisée à la deuxième minute.

Servi par une passe en profondeur millimétrée d’Ibrahim Díaz, la star du Real Madrid, El Saybari a frappé immédiatement depuis un angle fermé, expédiant le ballon dans la lucarne du gardien Angus Jean.

Al-Saybari inscrit ainsi son deuxième but en deux matchs consécutifs (devenant le premier Marocain à accomplir cet exploit), confirmant son excellente forme devant le but et offrant aux « Lions de l’Atlas » un départ idéal dans une rencontre qui pourrait les rapprocher de la première place du groupe.

Ce but précoce a assommé l’équipe adverse, qui n’a jamais réussi à entrer dans le match avant de se retrouver menée au score dès les premières minutes.

Il s’agit du but le plus rapide jamais inscrit par une sélection arabe en Coupe du monde, et du plus rapide de cette édition du tournoi.