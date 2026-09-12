L'Anglais Ollie Watkins, attaquant d'Al-Hilal, a offert à son coéquipier le milieu de terrain portugais Ruben Neves un début remarquable avec l'équipe cette saison.

Al-Hilal s'est déplacé chez Al-Taawoun, ce samedi, sur le terrain de ce dernier à Bouraïda, lors de la septième journée du championnat Roshn saoudien.

À la neuvième minute de la rencontre, l'attaquant anglais Ollie Watkins a ouvert le score pour Al-Hilal, après avoir exploité un ballon en profondeur du milieu de terrain portugais Ruben Neves, se retrouvant seul face au but avant de placer le ballon dans les filets avec brio.

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Ce but était le huitième auquel Ruben Neves a contribué avec Al-Hilal depuis le début de la saison, et ce lors du huitième match qu'il dispute avec l'équipe toutes compétitions confondues, soit une moyenne d'une contribution par match.

Le milieu de terrain portugais a inscrit 5 buts, dont 3 en championnat Roshn et 2 en Coupe du Serviteur des Deux Saintes Mosquées, faisant de lui le meilleur buteur de l'équipe cette saison jusqu'à présent, tout en délivrant 3 autres passes décisives.

Il convient de rappeler que Ruben Neves est considéré comme l'une des stars majeures d'Al-Hilal depuis son transfert dans ses rangs à l'été 2023 en provenance de Wolverhampton, où il a disputé 142 matchs avec le club, inscrivant 26 buts et délivrant 37 passes décisives.