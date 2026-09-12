Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Al Shabab vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Traduit par

Vidéo : un but à chaque match, Watkins offre à Ruben Neves un début exceptionnel avec Al-Hilal

Al-Taawoun vs Al Hilal
Al-Taawoun
Al Hilal
Saudi Pro League
O. Watkins
R. Neves
Arabie saoudite
Angleterre
Portugal

Le milieu de terrain portugais poursuit sa belle forme

L'Anglais Ollie Watkins, attaquant d'Al-Hilal, a offert à son coéquipier le milieu de terrain portugais Ruben Neves un début remarquable avec l'équipe cette saison.

Al-Hilal s'est déplacé chez Al-Taawoun, ce samedi, sur le terrain de ce dernier à Bouraïda, lors de la septième journée du championnat Roshn saoudien.

À la neuvième minute de la rencontre, l'attaquant anglais Ollie Watkins a ouvert le score pour Al-Hilal, après avoir exploité un ballon en profondeur du milieu de terrain portugais Ruben Neves, se retrouvant seul face au but avant de placer le ballon dans les filets avec brio.

Vous pouvez débattre plus en profondeur des sujets et des actualités sur les forums de Kooora

Billets pour les matchs du championnat Roshn saoudienAchetez votre billet dès maintenant !

AFC Champions League Elite
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL
Al-Gharafa crest
Al-Gharafa
ALG
AFC Champions League Two
Al-Nahda crest
Al-Nahda
ALN
Al-Taawoun crest
Al-Taawoun
ALT

Ce but était le huitième auquel Ruben Neves a contribué avec Al-Hilal depuis le début de la saison, et ce lors du huitième match qu'il dispute avec l'équipe toutes compétitions confondues, soit une moyenne d'une contribution par match.

Le milieu de terrain portugais a inscrit 5 buts, dont 3 en championnat Roshn et 2 en Coupe du Serviteur des Deux Saintes Mosquées, faisant de lui le meilleur buteur de l'équipe cette saison jusqu'à présent, tout en délivrant 3 autres passes décisives.

Il convient de rappeler que Ruben Neves est considéré comme l'une des stars majeures d'Al-Hilal depuis son transfert dans ses rangs à l'été 2023 en provenance de Wolverhampton, où il a disputé 142 matchs avec le club, inscrivant 26 buts et délivrant 37 passes décisives.

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google