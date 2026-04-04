L'Anglais Ivan Tony, attaquant d'Al-Ahli Jeddah, continue de briller de mille feux cette saison, après avoir réussi à marquer contre Al-Damak lors de la rencontre entre les deux équipes ce samedi soir, dans le cadre de la 27e journée du championnat professionnel Roshen, confirmant ainsi sa place de figure de proue de l'équipe.

Le buteur anglais chevronné a réussi à marquer après seulement 6 minutes de jeu, profitant d'un superbe centre de l'ailier brésilien Wenderson Galeno pour le convertir dans le but vide.

Avec ce but, Tony a réussi à répondre à la brillante performance du Portugais Cristiano Ronaldo, capitaine d'Al-Nassr, qui avait inscrit un doublé pour mener son équipe à une victoire écrasante 5-2 contre Al-Najma vendredi dernier.

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La saison actuelle est marquée par une lutte acharnée pour le titre de meilleur buteur du championnat professionnel Roshen, où Tony a porté son total à 26 buts en tête du classement, creusant l'écart avec le Mexicain Julián Quíñones, attaquant de Al-Qadsia, de deux buts (24).

C'est la troisième fois consécutive que Tony trouve le chemin des filets, puisqu'il a marqué contre Al-Ittihad puis Al-Qadsia lors des deux derniers matchs de la Ligue Roshen.

Ronaldo occupe la troisième place avec 23 buts, le star portugais ayant manqué plusieurs matchs pour diverses raisons, ce qui a permis à Tony de prendre le large en tête du classement.



