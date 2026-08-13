Edouard Spertsyan n'a pas eu besoin de beaucoup de temps pour laisser sa première empreinte avec Al-Ahli, après avoir inscrit son premier but officiel sous le maillot du « club raffiné » face à Al-Diriyah, dans le cadre de la première journée de la Saudi Pro League, débutant ainsi son parcours avec l'équipe de manière remarquable.

Le but de Spertsyan est survenu à la 25e minute, après avoir reçu une passe magique de Galeno à l'intérieur de la surface de réparation. Le joueur arménien a alors décoché une frappe puissante qui a heurté l'un des défenseurs d'Al-Diriyah avant de finir au fond des filets, marquant ainsi son premier but officiel avec Al-Ahli.

Ce moment revêt une importance particulière, puisqu'il s'agit du premier match officiel de Spertsyan depuis son arrivée à Al-Ahli. Il représente également le véritable coup d'envoi de l'ère de l'entraîneur néerlandais Marino Pusic avec l'équipe, lors d'une saison durant laquelle le club aspire à poursuivre la lutte pour les titres.

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Ce but n'a pas seulement marqué le début du parcours du joueur avec Al-Ahli, il a aussi revêtu une dimension historique, puisque Spertsyan est devenu le troisième joueur arménien à marquer dans l'histoire de la Saudi Pro League, après Marcus Berg, qui a précédemment porté les couleurs d'Al-Raed et d'Al-Shabab, et Lucas Zelarayán, joueur d'Al-Fateh.

Selon le réseau Opta, spécialisé dans les statistiques du football, Al-Ahli a également perpétué sa tradition singulière, puisque Spertsyan est devenu le joueur étranger à ouvrir le compteur de buts de l'équipe en Saudi Pro League pour la dixième saison consécutive, un chiffre qui reflète la grande dépendance envers les joueurs étrangers dans la ligne offensive de l'équipe.

Les débuts de Spertsyan ont offert aux supporters d'Al-Ahli un indice précoce sur la possibilité que le joueur soit l'une des clés majeures de l'équipe durant la nouvelle saison, notamment avec le pari fait sur lui pour apporter qualité et créativité au milieu de terrain, au moment où Pusic entame sa mission avec le « club raffiné » avec de grandes ambitions.