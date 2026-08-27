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Vidéo : Salah vit une soirée européenne catastrophique avec Trabzon

Ferencvaros vs Trabzonspor
Ferencvaros
Trabzonspor
Europa League Qualification
M. Salah
Hongrie
Turquie
Égypte

La star égyptienne Mohamed Salah a vécu une soirée européenne difficile avec son nouveau club turc, Trabzonspor, en s'inclinant 4-0 face au Ferencváros hongrois, lors du match retour des barrages qualificatifs pour la Ligue Europa.

Trabzonspor avait perdu à domicile lors du match aller, sur le score d'un but à zéro, échouant ainsi à se qualifier pour la Ligue Europa, après une défaite sur l'ensemble des deux rencontres (5-0).

Mohamed Salah a été titularisé lors du match retour, qui s'est déroulé au Groupama Aréna de Budapest, mais il n'a pas réussi à apporter le plus attendu et a quitté le terrain à la 64e minute.

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Le club turc a souffert d'une infériorité numérique, après l'expulsion de Ruslan Malinovskyi à la 13e minute, puis de Sydney Lopes Cabral à la 57e minute.

Les hôtes ont ouvert le score par l'intermédiaire de Callum O'Dowda à la 19e minute, avant que Marius Corbu ne parvienne à aggraver le score à la 54e minute.

Le Ferencváros a obtenu un penalty à la 59e minute, transformé avec succès par Yusuf Bamidele, avant que Krisztián Lisztes ne conclue le quadruplé de son équipe à la 86e minute.

Ainsi, Trabzonspor participera aux compétitions de la Ligue Europa Conférence.

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