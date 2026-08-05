Mohamed Salah a enflammé les supporters de Trabzonspor avant même sa signature officielle, après avoir reçu un accueil populaire sans précédent dès son arrivée en Turquie, ce mercredi, dans le cadre d'un transfert appelé à entrer dans l'histoire du club et du championnat turc.

Le capitaine de l'équipe d'Égypte est d'abord arrivé à Istanbul, avant de se diriger vers la ville de Trabzon pour finaliser les démarches de son transfert officiel, où des milliers de supporters se sont massés pour l'accueillir à l'aéroport Atatürk, dans une scène qui a reflété l'ampleur de l'attente autour de ce transfert. Salah a échangé avec les supporters qui scandaient son nom et l'acclamaient, leur adressant ses premiers messages depuis son arrivée, dans une ambiance festive qui a accompagné sa première apparition sous le maillot du club, selon une vidéo publiée par le journal turc Fotomaç sur son compte de la plateforme X.

Certains détails du transfert, au premier rang desquels la valeur financière du contrat et la date de la cérémonie de présentation officielle, restent attendus, dans l'attente de leur annonce par Trabzonspor au cours des prochaines heures, tandis que des rapports turcs ont indiqué que la star égyptienne signera un contrat d'une durée de deux ans.

Le transfert de Salah est considéré comme l'un des plus grands de l'histoire du championnat turc, compte tenu du statut mondial dont jouit la star égyptienne et de l'énorme élan que représente son arrivée pour les ambitions du club en Turquie et sur la scène européenne.

À lire aussi : le secret de ce numéro étrange, pourquoi Salah a renoncé à son maillot habituel à Trabzon

À lire aussi : Salah, quatrième Pharaon sous le maillot de Trabzonspor