Vidéo : S’agit-il d’une moquerie délibérée ? Les coulisses de la danse de la star espagnole devant Trump

Mikel Merino, milieu de terrain de la sélection espagnole, a provoqué une vive polémique lors de la cérémonie de remise du titre de champion du monde 2026 à « La Roja ». Les caméras l’ont filmé en train d’exécuter une danse qui a immédiatement fait le buzz sur les réseaux sociaux, la séquence s’étant propagée dès le coup de sifflet final.

Le quotidien espagnol Marca a diffusé une vidéo de l’incident survenu lors de la remise du trophée, en présence du président américain Donald Trump, venu décerner la coupe au capitaine espagnol Rodri avant de quitter l’estrade.

Alors que l’ancien président s’éloignait de l’estrade, le milieu de terrain s’est posté derrière lui et a mimé la célèbre danse que Trump exécute souvent en public, déclenchant une vague de partages sur les réseaux sociaux.

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Selon le quotidien, l’image s’est propagée à la vitesse de l’éclair : certains y ont vu une simple boutade, d’autres une moquerie à peine voilée envers le président américain.

Malgré la vive polémique suscitée par la vidéo, ni Merino ni la Fédération espagnole n’ont pour l’instant commenté l’incident, qui reste l’une des images les plus partagées après le sacre de l’Espagne à la Coupe du monde 2026.