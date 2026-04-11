Vidéo : Ronaldo assure que la rivalité avec Al-Hilal et Al-Ahly n’est pas terminée et que son équipe est prête pour les phases décisives

Le Portugais Cristiano Ronaldo, capitaine d’Al-Nassr, a affirmé que son équipe progressait à bon rythme cette saison et a insisté sur la nécessité de maintenir ce niveau de performance pour atteindre les objectifs fixés.

L’attaquant portugais a d’ailleurs inscrit l’un des deux buts de la victoire (2-0) obtenue par Al-Nassr face à Al-Akhdoud, lors de la 28^e journée du championnat professionnel Roshen.

« Nous traversons une bonne période et nous avons livré un match exceptionnel aujourd’hui, couronné par deux buts, mais le plus important, c’est la constance. La saison est encore longue et rien n’est encore joué à ce stade précoce », a déclaré Ronaldo dans des propos rapportés par la chaîne saoudienne « Thamania ».

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Interrogé sur les blessures qui ont touché l’effectif, notamment celles de Mohammed Simakan et Sadio Mané, il a répondu : « Les blessures font partie du jeu, surtout au rythme actuel des matchs, mais nous avons un groupe solide capable de pallier n’importe quelle absence. »

Il a ajouté : « L'esprit d'équipe est excellent, chacun soutient l'autre, et le retour de joueurs comme Iñigo Martínez nous donne un nouvel élan à ce stade de la saison. »

S’agissant des défis à venir, il anticipe des rencontres plus ardues face à des formations solides comme Al-Shabab, Al-Hilal et Al-Ahli, et martèle : « Il faut aborder chaque match séparément et rester pleinement concentrés pour obtenir les meilleurs résultats. »

Il conclut : « Le calendrier est chargé, il est donc essentiel de bien récupérer avant de se projeter sur la prochaine rencontre. C’est notre routine. Nous sommes satisfaits de notre travail, mais dès demain nous commencerons à préparer le match suivant. »

Grâce à ce succès, Al-Nassr consolide sa première place au classement avec 73 points et maintient la pression dans la course au titre alors que le championnat touche à sa fin.







