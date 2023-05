VIDEO : Ronaldinho reconverti dans la musique !

Sur le dernier tube de Bad Bunny, "Where She Goes", on peut apercevoir le Brésilien

Ronaldinho n'a jamais mené une vie tranquille en tant que footballeur, et il n'était pas question non plus qu'il vive dans l'ombre une fois à la retraite. La superstar brésilienne s'est retrouvée dans une prison paraguayenne après que Ronaldinho eut tenté de falsifier son identité à la frontière - ses derniers exploits sont un peu moins scandaleux. Le Brésilien s'est lancé dans l'industrie musicale. Sur le dernier tube de Bad Bunny, "Where She Goes", on peut voir le Brésilien dans l'une de ses formes les plus pures : jouer au football sur une plage. Les nombreuses vies de Ronaldinho à la retraite continuent de divertir. Bad Bunny, qui sort avec le mannequin américain Kylie Jenner, ne fait pas seulement figurer Ronaldinho dans la vidéo, Frank Ocean étant également présent dans le casting de stars. Le Brésilien lui-même est attendu plus souvent sur la plage de Barcelone depuis que son fils a signé pour les Blaugrana. Gerard Piqué a joué sans le savoir dans la chanson la plus vendue de l'année 2022, alors que Shakira a fait savoir publiquement ce qu'elle pensait de l'ancien défenseur du FC Barcelone. Who is your favourite-ever Barcelona player? Lionel Messi

