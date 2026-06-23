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Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Vidéo : revirement inattendu… Donis recule d’un pas face au Cap-Vert

G. Donis
A. Al-Hamdan
F. Al-Buraikan
Cap-Vert vs Arabie saoudite
Cap-Vert
Arabie saoudite
Coupe du monde
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Arabie saoudite
Cap-Vert
É.-U.

L’équipe nationale saoudienne aborde son dernier match de la Coupe du monde, une rencontre sans appel.

Le sélectionneur grec Georgios Donis a choisi de se mettre en retrait pour le match décisif de l’Arabie saoudite face au Cap-Vert, comptant pour la Coupe du monde 2026.

Les Saudis défieront le Cap-Vert samedi prochain, tôt dans la matinée, au stade de Houston, lors de la troisième et dernière journée de la phase de groupes du Mondial 2026.

Selon l’émission « Dorina Ghir » diffusée sur la chaîne « Al-Saoudia », Donis devrait reconduire le onze de départ qui avait affronté l’Uruguay lors de la première journée, match qui s’était conclu sur le score de 1-1.

Face à l’Uruguay, il avait aligné son 4-3-3 de prédilection, puis, contre l’Espagne, il était passé à un 5-3-2 plus prudent pour solidifier sa défense, sans éviter une défaite 4-0.

Selon l’émission, Donis hésite encore entre Firas Al-Buraikan, titulaire contre l’Uruguay et l’Espagne, et Abdullah Al-Hamdan, entré en jeu comme remplaçant lors de ces deux rencontres, pour animer l’attaque face au Cap-Vert.

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Les Saudiens n’ont pas le choix : seule une victoire leur ouvrira les portes des seizièmes de finale. Ils pointent actuellement au quatrième rang du groupe H, à une longueur du Cap-Vert et de l’Uruguay.

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