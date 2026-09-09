Le Brésilien Raphinha, star du Barça, a réalisé une série inédite dans sa carrière avec le club, après avoir fait trembler les filets du Feyenoord néerlandais en Ligue des champions.

Raphinha a inscrit un but pour Barcelone dans la cage du Feyenoord après seulement 3 minutes de jeu, lors de la rencontre disputée entre les deux équipes ce mardi soir sur la pelouse du "Spotify Camp Nou", dans le cadre de la journée d'ouverture de la phase de ligue.

L'attaquant brésilien a profité d'une passe de Lamine Yamal, a dribblé les défenseurs de l'équipe néerlandaise, avant de conclure aisément au fond des filets.

Selon le réseau "Stats Foot", Raphinha a marqué lors de 6 matches consécutifs avec Barcelone toutes compétitions confondues, pour la première fois de sa carrière avec le club.

Les buts de Raphinha ont été inscrits lors des cinq matches disputés cette saison contre Elche, l'Athletic Bilbao, le Rayo Vallecano et Valence en Liga, puis face au Feyenoord en Ligue des champions, sachant qu'il avait également marqué dans la cage du Real Betis en Liga lors du dernier match qu'il a disputé la saison passée.

Le but de Raphinha est intervenu après deux minutes et 50 secondes de jeu, ce qui en fait le deuxième but d'ouverture le plus rapide du Barça en Ligue des champions pour une saison.

Lionel Messi, ancien capitaine de Barcelone, est en tête de ce classement, avec un but inscrit dans la cage du Celtic après deux minutes et 44 secondes, le 13 septembre 2016.