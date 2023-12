VIDEO : Quand Toni Kroos pourchasse un rat dans sa maison

Le milieu de terrain allemand a fait entrer un envahisseur indésirable dans sa maison et l'a guidé vers un piège

Le milieu de terrain du Real Madrid, Toni Kroos, a toujours affiché un certain mépris pour l'orgueil du football. Mercredi soir, sa chaîne podcast a publié une vidéo suggérant qu'il vit sa vie plus près de l'homme de la rue que de la superstar.

Les Madrilènes se sont peut-être sentis un peu mal à l'aise à la vue de Kroos en équilibre sur le dossier d'une chaise, étant donné qu'il est l'un des rares milieux de terrain encore en forme. Pourtant, comme toujours, Kroos était l'équilibre. La signification de son numéro d'équilibriste était un rat dévoyé.

Le milieu de terrain allemand a fait entrer un envahisseur indésirable dans sa maison et l'a guidé vers un piège situé dans l'armoire du haut. Dans la vidéo, on entend sa partenaire Jessica lui demander s'il veut des gants, avant qu'il ne trouve le rat dans le piège, avec un gros plan comique de Kroos lui-même. Kroos est peut-être une star du Real Madrid, mais apparemment il n'échappe pas non plus à certains problèmes plus subtils.