VIDEO : Quand Bukayo Saka appelle Kim Kardashian en direct

Kim Kardashian a fait une visite surprise pour assister à la rencontre entre Arsenal et le Sporting et s'est entretenue avec Bukayo Saka.

Saka a été aperçu en train de discuter avec les enfants de Kim Kardashian sur FaceTime après la défaite d'Arsenal aux tirs au but contre le Sporting en Europa League. La star de la téléréalité a été aperçue à l'Emirates pour le match de jeudi, mais n'a pas pu rencontrer l'international anglais. Saka a fait amende honorable en prenant le téléphone et on lui a promis que la famille Kardashian ferait une visite de retour "si Arsenal gagne la Premier League".

Saka traîne avec les stars

La déception a été grande pour Arsenal ce jeudi, le Sporting ayant mis fin aux espoirs des Gunners de remporter la Ligue des champions de l'UEFA. Cependant, l'équipe de Mikel Arteta reste en pole position pour mettre fin à sa longue attente d'un trophée en Premier League et compte cinq points d'avance après 27 matches joués.

Les Gunners reprendront le chemin de la Premier League dimanche contre Crystal Palace.