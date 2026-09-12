Le Brésilien Gabriel Martinelli, la nouvelle recrue star d'Al-Hilal, a débuté son aventure avec le club saoudien par un exploit qui lui échappait depuis huit mois entiers, en inscrivant son premier triplé avec l'équipe.

Al-Hilal s'est déplacé ce samedi sur le terrain d'Al-Taawoun, à Buraydah, dans le cadre de la septième journée de la Roshn Saudi League.

À la 18e minute de jeu, Martinelli a inscrit le deuxième but d'Al-Hilal, après avoir profité d'un ballon renvoyé par la défense dans la surface de réparation, qu'il a expédié avec adresse au fond des filets.

Ce but était le premier de Martinelli avec Al-Hilal, lors de sa troisième apparition sous ses couleurs depuis son transfert lors du dernier mercato estival, en provenance d'Arsenal.

L'importance de ce but ne tenait pas seulement au fait qu'il s'agissait du premier de l'attaquant brésilien avec « Al-Zaïm », mais aussi de son premier en club depuis sept mois entiers.

Vous pouvez discuter plus en profondeur des sujets et des actualités sur les forums de Kooora

Martinelli avait inscrit son dernier but avec Arsenal le 15 février dernier, lors de la victoire 4-0 contre Wigan Athletic, au quatrième tour de la Coupe d'Angleterre.

Durant cette période, Gabriel n'avait marqué qu'un seul but, avec la sélection du Brésil, lors de la victoire 2-1 contre le Japon, en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Au niveau du championnat, ce but était le premier de la star brésilienne depuis près d'un an, plus précisément depuis qu'il avait marqué lors du match nul 1-1 contre Manchester City, le 21 septembre 2025, à l'occasion de la cinquième journée de Premier League.

À la 43e minute de jeu, Martinelli a ajouté son deuxième but et le troisième d'Al-Hilal, après avoir profité d'une passe en profondeur de son coéquipier anglais Ollie Watkins, pour se retrouver seul face au but et loger le ballon dans les filets.

Gabriel ne s'est pas arrêté à ce doublé, puisqu'il a inscrit un troisième but à la 50e minute de jeu, après avoir profité d'un centre au ras du sol de l'ailier néerlandais Crysencio Summerville, qu'il a facilement transformé au fond des filets.

Il s'agissait ainsi du premier triplé de l'attaquant brésilien, non seulement avec Al-Hilal, mais aussi depuis huit mois, lorsqu'il l'avait réalisé lors de la victoire d'Arsenal 4-1 contre Portsmouth, le 11 janvier dernier, au troisième tour de la Coupe d'Angleterre.

Il convient de rappeler que Martinelli avait disputé son premier match avec Al-Hilal en tant que remplaçant, lors de la victoire 2-0 contre Al-Shabab, à l'occasion de la cinquième journée de la Roshn League, avant d'être titularisé lors de la défaite 2-0 face à Neom, sans contribuer au moindre but.