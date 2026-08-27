Vidéo : Postecoglou avait raison, le cri de Ronaldo fait sensation à Al-Nassr

Les coulisses d'Al-Nassr ont mis fin à la controverse qui a entouré le Portugais Cristiano Ronaldo lors de la rencontre face à Al-Ettifaq, après que le club a publié des images de l'intérieur du vestiaire dévoilant l'autre visage du capitaine du club, où l'on voit le joueur dans un état de joie hystérique, célébrant avec ses coéquipiers et criant de bonheur à la suite de la remontada historique.

Ronaldo avait suscité de nombreuses interrogations pendant le match, après être apparu visiblement en colère lors de la première période, au moment où Al-Nassr était mené par deux buts et jouait à dix après l'expulsion du gardien brésilien Bento, avant que l'équipe ne parvienne à renverser le score pour s'imposer sur un score spectaculaire de 3-2.

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Les coulisses du vestiaire sont venues confirmer les propos de l'Australien Ange Postecoglou, entraîneur d'Al-Nassr, qui avait révélé que la colère de Ronaldo entre les deux mi-temps n'était pas due à un différend au sein de l'équipe, mais était plutôt la conséquence naturelle du retard du club et du fait que le match ne se déroulait pas comme il le souhaitait.

Postecoglou avait déclaré avant la rencontre face à Al-Taawoun que Ronaldo était « passionné par le football et passionné par Al-Nassr », expliquant que le joueur était en colère parce que son équipe était menée, une chose naturelle pour un joueur qui fait de la victoire une priorité absolue, avant d'affirmer que la star portugaise s'était transformée après le match en l'un des joueurs qui célébraient le plus la victoire.

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Et voilà que les photos et les vidéos publiées par Al-Nassr viennent en apporter la preuve la plus évidente : on y voit Ronaldo au milieu de ses coéquipiers à l'intérieur du vestiaire, criant de joie et partageant la fête avec les joueurs, dans une scène qui reflète l'ampleur de l'émotion qu'il a vécue lors de l'un des matches les plus difficiles de l'équipe cette saison.

La scène portait un paradoxe frappant : ce même joueur, apparu en colère et affecté pendant que Al-Nassr était mené en première période, s'est transformé après le coup de sifflet final en un capitaine qui célèbre avec le groupe comme s'il n'avait pas vécu ces minutes éprouvantes quelques heures plus tôt.

Il n'était pas difficile de comprendre la raison de ce revirement, car Al-Nassr n'a pas signé une victoire ordinaire, mais est revenu d'un retard de deux buts malgré l'infériorité numérique, inscrivant trois buts en seconde période pour venir à bout du match face à Al-Ettifaq, dans une remontada qui a révélé le caractère de l'équipe et sa capacité à se battre jusqu'aux dernières minutes.