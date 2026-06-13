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Qatar v Switzerland: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

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Vidéo : polémique… Le Qatar concède son premier penalty de la Coupe du monde 2026

Qatar vs Suisse
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É.-U.

Impolo a ouvert le score

La Suisse a obtenu son tout premier penalty en Coupe du monde et l’a immédiatement converti en but face au Qatar, ce samedi, lors de la première journée du groupe B, au Levi’s Stadium de Santa Clara, en Californie (États-Unis).

L’attaquant Breel Embolo a transformé la sentence avec brio à la 17^e minute, d’une frappe précise du droit, à la droite du gardien qatari Mahmoud Abu Nada.

Cette première action a toutefois suscité une polémique arbitrale : certains estiment qu’il y avait hors-jeu avant la faute du gardien qatari.

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La Suisse et le Qatar figurent dans le groupe B, en compagnie de la Bosnie-Herzégovine et du Canada, coorganisateur de l’épreuve.

Lors de la première journée, le Canada a partagé les points avec la Bosnie (1-1) : les Européens ont ouvert le score avant que les hôtes ne répliquent.



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