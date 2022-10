Le Real Madrid a manqué Kylian Mbappé, mais le président Florentino Pérez était certain qu'il allait regretter sa décision de rester au PSG.

Un visionnaire. Le président du Real Madrid, Florentino Pérez, savait depuis longtemps que Kylian Mbappé allait regretter sa décision de rester au Paris Saint-Germain.

On s'attendait à ce que Mbappé soit transféré à Madrid dans le cadre d'un transfert gratuit et lucratif à l'expiration de son contrat avec le PSG en juin de cette année, mais l'attaquant a plutôt accepté une prolongation de trois ans dans la capitale française. Et Pérez déclarait dès le 18 juin dernier que Mbappé, qui a snobé les champions de Liga et d'Europe, allait revenir sur son choix.

Alors qu'il signait des autographes pour les fans en juin dernier, le président madrilène avait répondu à une question sur la décision de Mbappé et avec un sourire en coin, il a dit que le vainqueur de la Coupe du monde regrettait déjà son choix.

"Le pauvre, Mbappé doit déjà regretter", avait prophétisé Pérez en compagnie de supporters madrilènes.

Mbappé était dans une forme étincelante en 2021-22, marquant 28 buts en championnat, un total seulement égalé par Robert Lewandowski du Bayern Munich (35) dans les cinq premières divisions européennes. L'attaquant de 23 ans a également délivré 17 passes décisives, et aucun joueur du championnat européen n'a été aussi impliqué directement dans les buts (45), son coéquipier en équipe de France Karim Benzema étant deuxième avec 39.