Vidéo : Pas de Benzema, pas de problème... Miti fait ses premiers pas avec Al-Hilal

L'Ivoirien Mohamed Kader Miti, attaquant du Al-Hilal, a prouvé qu'il était capable de pallier l'absence de son coéquipier français Karim Benzema, après avoir inscrit son premier but avec l'équipe.

Al-Hilal recevait son homologue Al-Taawoun ce samedi au stade Kingdom Arena, lors de la 27e journée du championnat Roshen.

À la 43e minute, Mohamed Kader Miti a inscrit le premier but du Hilal, après avoir reçu une passe de Mohamed Mahzri sur le flanc gauche, avant de décocher un tir puissant vers le but du Taawoun, que le gardien Mailsson n'a pas pu arrêter.

Il s'agissait du premier but de l'attaquant ivoirien avec Al-Hilal depuis son transfert en provenance du Stade Rennais lors du dernier mercato hivernal.

Avant le match contre Damac, le joueur de 18 ans avait disputé 4 rencontres avec Al-Hilal, dont 3 en tant que remplaçant et une seule en tant que titulaire contre Al-Wahda (Émirats) en Ligue des champions de l'Asie, totalisant 106 minutes de jeu sans toutefois marquer ni délivrer de passe décisive.

L'Italien Simone Inzaghi, l'entraîneur de l'Al-Hilal, a été contraint d'aligner Miti comme titulaire pour la première fois en Roshen League, face à Al-Taawoun, en l'absence de l'attaquant français Karim Benzema, blessé, ainsi que des ailiers Salem Al-Dossari et Sultan Mandash, pour la même raison.

Les supporters d'Al-Hilal comptent beaucoup sur Miti pour qu'il soit le premier attaquant de l'équipe ces dernières années, d'autant plus qu'il a rejoint le club pour une somme colossale, s'élevant à 30 millions d'euros selon la presse, malgré son jeune âge.

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