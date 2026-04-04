Vidéo | Une tragédie avant le derby… 47 blessés et un supporter décède

Le ministère de la Santé péruvien a annoncé ce samedi que 47 personnes avaient été blessées lors d'un incident survenu lors d'un rassemblement de supporters dans un stade de football de la capitale, Lima, avant un match très attendu.

Le ministre de la Santé, Juan Carlos Velasco, a déclaré à la presse : « Un accident regrettable s'est produit, au cours duquel 47 personnes ont été blessées, et malheureusement, il y a eu un décès », sans donner plus de détails sur l'accident.

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Parmi les blessés, on compte trois mineurs. 39 personnes ont été transportées à l'hôpital, dont trois dans un état critique.

Au départ, l'hypothèse d'un effondrement de la tribune du stade Alejandro Villanueva avait été évoquée, mais le club et les pompiers l'ont démentie.

Le ministre de la Santé a confirmé que le décès d'un supporter était tragique, tandis que le club de l'Alianza Lima a déclaré sur la plateforme « X » que l'accident n'était pas dû à l'effondrement de murs ou à des défauts structurels de l'installation.

Un responsable des pompiers a également indiqué que « la structure de la tribune sud est en bon état », précisant qu'aucun mur ne s'était effondré et qu'aucun élément n'était tombé sur le terrain.

La Ligue péruvienne de football a annoncé que le derby entre l'Alianza Lima et l'Universitario, prévu aujourd'hui, se déroulerait comme prévu dans un autre stade de la capitale.







