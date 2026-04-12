Vidéo | La folie du Calcio… L'Inter s'impose face à Côme et met la main sur le titre

L'Inter Milan a signé une victoire spectaculaire et palpitante sur la pelouse de son hôte, Côme, s'imposant 4-3 dimanche soir au stade « Giuseppe Sinigaglia », lors de la 32^e journée du championnat italien.

Les locaux ont bien entamé la rencontre en ouvrant le score à la 36^e minute par Alex Valle, avant que Nico Baz ne double la mise juste avant la mi-temps (45^e).

Juste avant la mi-temps, Marcus Thuram a réduit le score pour l’Inter (45e+1), redonnant espoir aux siens juste avant la pause.

Dès le début de la seconde période, Thuram a poursuivi son festival en égalisant dès la 49^e minute et en ramenant les deux équipes à égalité.

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Les Nerazzurri ont alors continué à presser haut, et Denzel Dumfries a inscrit le troisième but à la 58^e minute avant de doubler la mise à la 72^e, scellant définitivement la supériorité de son équipe.

Dans le temps additionnel, Comou a tenté de revenir, et Lucas da Cunha a réduit l’écart sur penalty à la 89^e minute, mais sans pouvoir éviter la défaite.

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Grâce à ce succès, l’Inter Milan fait un pas de plus vers le Scudetto, portant son total à 75 points et comptant désormais neuf unités d’avance sur son premier poursuivant, Naples.

De son côté, Côme reste bloqué à 58 points, à la cinquième place, devancé par la Juventus (quatrième avec 60 points) et le Milan AC (troisième avec 63 points).