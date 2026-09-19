Le Français Michael Olise, la star du Bayern Munich, a vécu une soirée exceptionnelle à tous les niveaux, après avoir conduit son équipe à une large victoire face à l'Union Berlin sur le score de 7-0, lors de la quatrième journée du championnat d'Allemagne.

Olise ne s'est pas contenté de briller sur le terrain, puisqu'il a eu droit, à l'issue du match, à une surprise particulière de la part de la star brésilienne Neymar : un maillot dédicacé par l'ancien joueur du Paris Saint-Germain et du FC Barcelone.

Olise a livré une prestation époustouflante face à l'Union Berlin, inscrivant trois buts (un triplé) et délivrant une passe décisive à son coéquipier anglais Harry Kane, poursuivant ainsi son début de saison en fanfare avec le Bayern Munich.

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Le joueur français porte désormais son total à 8 buts et 3 passes décisives en 7 matchs disputés avec le club bavarois toutes compétitions confondues, confirmant son statut de l'un des éléments les plus en vue du Bayern en cette période.

Le cadeau de Neymar à Olise est parvenu par l'intermédiaire de la journaliste Isabella Pagliari, qui avait déjà organisé un échange de maillots similaire entre Neymar et le Français Désiré Doué, selon les informations du site « Foot Mercato » français.

Olise a été surpris par ce maillot dédicacé par Neymar, dans un moment qui a semblé lui être cher, avant de décider de rendre la pareille en envoyant à la star brésilienne l'un de ses propres maillots portant sa signature.

Olise a affiché une joie manifeste en découvrant le maillot de Santos, une scène qui reflète son admiration pour Neymar, qui a toujours été l'une des plus grandes stars du football mondial.

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