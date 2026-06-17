Vidéo : Modrić met la Croatie en difficulté… et l'« VAR » sauve Harry Kane

Un seul instant a suffi pour renverser la situation dans ce match au sommet : dans un geste inhabituel pour les supporters croates de la part de leur capitaine chevronné, Luka Modrić a commis une faute qui a coûté à son équipe un penalty précoce face à l'Angleterre.

Entre un premier arrêt qui a enflammé les tribunes et la décision de l’arbitre de faire rejouer le penalty, Harry Kane s’est présenté pour avoir le dernier mot et offrir aux « Three Lions » un début de Coupe du monde 2026 parfait.

Dès l’entame de leur campagne dans le groupe de la Coupe du monde 2026, Anglais et Croates ont offert un duel de haut niveau, riche en suspense et en controverses.

Le capitaine croate Luka Modrić, généralement si fiable, a commis une faute dans la surface sur Madueke, contraignant l’arbitre à siffler immédiatement un penalty.

Harry Kane, le buteur historique des Trois Lions, s’élance alors, mais le gardien croate repousse la tentative avec brio, et les supporters croates explosent de soulagement, croyant le danger écarté.

L’euphorie est toutefois de courte durée : après consultation de la vidéo, l’arbitre constate que le gardien a anticipé sa sortie et ordonne de répéter la tentative.

Concentré et d’une sang-froid exemplaire, le capitaine anglais a transformé la seconde occasion en envoyant le ballon au fond des filets, offrant à son équipe l’avantage dans l’un des matchs les plus marquants de la première journée de la phase de groupes.