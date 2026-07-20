Vidéo : Mexique 1-0 Argentine… Une provocation qui tourne à l’inattendu

Les tribunes du MetLife Stadium, dans le New Jersey, n'accueillaient pas uniquement des supporters espagnols et argentins, mais aussi, par exemple, des supporters mexicains, venus assister à la finale de la Coupe du monde. L'un d'entre eux est d'ailleurs apparu dans l'une des vidéos les plus partagées de la finale.

Un supporter argentin s’est moqué de lui, lui reprochant de soutenir l’Espagne en arborant le maillot vert du Mexique.

Plutôt que d’en venir aux insultes, le Mexicain a alors sorti un sens de l’humour salué par le journal Marca.

Alors que la discussion s’envenimait, le Mexicain a mis fin aux provocations de l’Argentin en sortant un carton rouge factice pour l’« expulser » symboliquement du stade.

Quelques instants plus tard, il s’est mis à danser, toujours souriant, puis a retiré son maillot mexicain pour dévoiler celui de l’Espagne.

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L’Espagne a battu l’Argentine grâce à un but de Ferran García à la 106^e minute, après une solide prestation de La Roja face à des « danseurs de tango » qui n’ont pas réussi à cadrer le moindre tir en 90 minutes.



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